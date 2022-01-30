В детской библиотеке Нижнекамска на выигранный грант провели восемь мероприятий

На протяжении недели в Центральной детской библиотеке «Апуш» в Нижнекамске проходили мероприятия в рамках реализации гранта Министерства культуры РТ «Мы едины! Мы неделимы!». Данный грант в размере 500 тыс. рублей учреждение выиграло в конце прошлого года.

Как рассказали ИА «Татар-информ» заместитель директора по работе с детьми Гузель Хасанова, каждый день для дошкольников были организованы игровые и познавательные занятия, которые помогали окунуться в культуру и быт разных народов. Данные мероприятия были организованы в объявленного Года народного искусства и нематериального культурного наследия и стали продолжением Года родных языков.

«Под звучание народных песен ребята играли в русские, башкирские, украинские игры. Под мелодию курая маленькие читатели отправились в путешествие по Башкортостану. С удовольствием играли в башкирские игры „Иголка и нитка“, „Юрта“», — рассказала собеседница агентства.

В творческой мастерской дети украсили сувенирную матрешку, используя чувашский орнамент. Знакомство русской культурой сопровождалось веселыми и увлекательными играми «Золотые ворота», «Голубой платочек» и многими другими.

«Зажигательный танец петрушек, инсценировка стихотворения В. Хайруллиной «Ярмарка», песня в исполнении группы вокалистов подарили радость и веселое настроение многочисленной публике»,— отметила Гузель Хасанова.

Завершилась декада дружбы народов ярмаркой народных игр. По словам Хасановой, она прошла ярко, красочно, с шутками и прибаутками, с народными песнями и танцами.

В течение года пройдут яркие мероприятия во всех библиотеках Нижнекамской библиотечной системы.