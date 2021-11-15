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Культура
15 ноября 2021  02:49
Эльза Кузнецова

Центральная детская библиотека Нижнекамска выиграла полумиллионный грант

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Центральная детская библиотека Нижнекамска выиграла полумиллионный грант

Центральная детская библиотека «Апуш» в Нижнекамске выиграла грант на 500 тыс. рублей с проектом «Мы едины! Мы неделимы!», приуроченном к Году родных языков и народного единства. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в библиотеке. 

«Автором проекта является заместитель директора по работе с детьми Хасанова Гузель Фаридовна и ведущий библиотекарь Центральной детской библиотеки „Апуш“ Иванова Раушания Габдулхаевна. Конкурс был объявлен 13 сентября. Время подготовки проекта заняло 2 недели», — рассказала сотрудница учреждения Лилия Бусыгина.

По проекту в библиотеке планируется реализовать декаду дружбы народов Татарстана, которая начнется с музыкально-театрализованного представления. Далее гости культурного учреждения окунутся в культуру определенного народа, которые проживают на территории Нижнекамского района: татар, русских, башкир, чувашей, удмуртов.

Для посетителей будут организованы интерактивные квизы, мастер-классы, театрализация сказок, выставки-инсталляции, которые, по замыслу организаторов, позволят увидеть многообразие народов, живущих рядом, и понять, как хорошо, что нас много и все мы — одна большая семья.

«Несмотря на то что реализация проекта намечена до конца 2021 года, планируется и в дальнейшем продолжить работу по этому направлению, так как очень важно воспитывать у детей и подростков уважительное отношение к языку и традициям разных народов», — поделилась собеседница агентства. 

Кроме того, еще одна библиотека Нижнекамска может похвастаться победой. Городская детская библиотека — филиал № 6 Централизованной библиотечной системы получила номинацию «Событие года» республиканского конкурса «Детская библиотека года — 2021».

Фотографии предоставлены Центральной детской библиотекой «Апуш».

#нижнекамский район
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