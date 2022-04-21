В детских лагерях Татарстана в 2022 году расширена система кешбэка

В летнем сезоне 2022 года в детских лагерях Татарстана расширена система кешбэка: 50% от стоимости путевки можно будет получить не только за стационарные лагеря, но и палаточные. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель министра по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

По словам спикера, в этом году были расширены и временные границы: программа начала работать с 31 марта.

«С 31 марта родители активно выкупают путевки. Сегодня уже более 5900 путевок на эту минуту выкуплено родителями и на них получен кешбэк. Если в прошлом году программа кешбэка действовала в тестовом режиме, то в этом году родители во всеоружии подошли к программе и ждали ее старта. Сейчас путевки раскупаются максимально быстро, буквально за несколько часов, как горячие пирожки», — рассказал Ринат Садыков.

Гость пресс-конференции подчеркнул, что у родителей есть прямой финансовый интерес: если путевка стоит, к примеру, 16 тыс. рублей, то родители платят за нее 8 тыс. рублей. «Это особенно важно и актуально в современных условиях, когда наблюдается некоторая стагнация на рынке труда. Мы получаем много положительных отзывов от родителей», — сказал он.

Программа детского туристического кешбэка инициирована Президентом России Владимиром Путиным. В этом году она стартовала в ночь с 30 на 31 марта.