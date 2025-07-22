В детские комнаты вузов собираются принимать детей от трех лет

Министерство науки и высшего образования РФ рассчитывает принимать в детские комнаты в вузах детей старше трех лет. Рассматривается также возможность создания групп продленного дня для школьников. Об этих планах рассказала заместитель руководителя ведомства Ольга Петрова, передает ТАСС.

«Мы рассматриваем – с трех [лет], когда уже более такой "садиковский" возраст. И там уже более старшие, потому что многие сейчас рассматривают это как вариант продленки, куда ребятишкам можно прийти уже после школы», – отметила чиновница.

Оставить ребенка в такой комнате можно будет не дольше, чем на четыре часа. Кормить детей студентов в детских комнатах вузов не предполагается.

«Просто присмотр: с ними играют, их занимают на тот период, когда мама на занятии или мама преподает в аудитории», – подчеркнула замминистра.

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