Госдума поддержала увеличение пособий беременным студенткам

Государственная Дума ФС РФ сегодня приняла во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении размера пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Пособия женщинам, обучающимся в вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, будут доведены до прожиточного минимума трудоспособного населения региона проживания.

Соответствующие изменения вносятся в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». Данную инициативу в мае этого года внесло на рассмотрение Госдумы Правительство России.

В пояснительной записке к законопроекту утверждается, что в результате средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам достигнет 90 202 рубля. Сейчас оно равняется стипендии и не превышает 23 тыс. рублей.

Новелла должна вступить в силу с 1 сентября текущего, 2025 года. Полномочия по назначению и выплате пособия получит Социальный фонд РФ. Выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета.

Ранее стало известно, что в Татарстане беременным студенткам хотят единовременно выплачивать 100 тыс. рублей.