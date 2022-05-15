В детсаду Пестрецов рассказали, на какие проекты направят полумиллионный грант

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ

Детский сад «Айгуль» села Пестрецы попал в топ-10 лучших билингвальных детских садов Татарстана. Коллектив дошкольного учреждения выиграл грант в размере 500 тыс. рублей. Заведующая детским садом Лейла Камалеева рассказала «Татар-информу», на какие проекты будет направлен полумиллионный грант.

«Бюджет проекта рассчитан на приобретение компьютерного оборудования, детской мебели и костюмов народов Поволжья, для проведения мероприятий, таких как Сабантуй, Нардуган, Святки, Науруз, Масленица, участия в конкурсах различного уровня и дальнейшей реализации проектов „Караван дружбы“ и „Мой край родной“», — отметила собеседница агентства.

«Караван дружбы» — это проект, посвященный году культурного Наследия народов России и сохранению языков, традиций, культур народов, проживающих на территории РТ. Он включает в себя ряд мероприятий, направленных на воспитание у детей интереса к народной культуре и самовыражению, посредством творческой и проектной деятельности.

«Мой край родной» — это мероприятие с детьми, способствующее формированию нравственно-патриотических чувств у дошкольников через любовь к Родине, родному краю, уважение к старшему поколению.

Заведующая рассказала, что победить в конкурсе удалось впервые. «Мы ведем работу по билингвальному образованию с 2019 года. В грантовом конкурсе „Лучший билингвальный детский сад“ участвуем второй раз. В 2020 году выиграть грант не удалось. За это время проведена колоссальная работа, внедрены новые проекты и технологии с применением современных методов по билингвальному образованию. В рамках Года родных языков и народного единства были проведены мероприятия „Караван дружбы“, „Мой край родной“, акции „Мин татарча сойлэшэм “, „Габдулла Тукай шигырьлэре“, конкурсы „По страницам произведений поэтов и писателей“, „Тукай моннары“, „Пушкин fest“», — поделилась Лейла Камалеева.

В конкурсном отборе на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад» приняли участие 48 дошкольных образовательных организаций из 37 муниципальных образований республики. На первом этапе конкурса участники представили проекты, направленные на совершенствование билингвального образования дошкольников. На втором этапе экспертная комиссия выезжала в детские сады, чтобы оценить деятельность соискателей гранта по билингвальному образованию детей дошкольного возраста.