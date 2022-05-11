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Наука и образование
11 мая 2022  18:48

Десять лучших билингвальных детских садов Татарстана выиграли гранты по 500 тыс. рублей

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Десять лучших билингвальных детских садов Татарстана выиграли гранты в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Подведены итоги конкурсного отбора на соискание гранта “Лучший билингвальный детский сад”, в котором приняли участие 48 дошкольных образовательных организаций из 37 муниципальных образований», – отметили в министерстве.

Так, обладателями грантов стали детсад №82 «Подсолнушек» Набережных Челнов, детский сад №101 Казани, детсад №36 «Улыбка» Бугульминского района, Ютазинский детский сад «Солнышко», детсад общеразвивающего вида №5 «Созвездие» Кукморского района.

Кроме того, гранты получат детсады №112 и 130 с татарским языком воспитания и обучения Казани, Стародрожжановский детский сад №1 «Солнышко» Дрожжановского района, Салаусский детский сад Балтасинского района и Пестречинский детский сад №2 «Айгуль».

На первом этапе конкурса участники представили проекты, направленные на совершенствование билингвального образования дошкольников.

Второй этап состоялся с 18 по 29 апреля. На этом этапе экспертная комиссия выезжала в детские сады, чтобы оценить деятельность соискателей гранта по билингвальному образованию детей дошкольного возраста.

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