В детсадах Челнов для приема малышей подготовлено более 6 тыс. мест

В Набережных Челнах, как и во всем Татарстане с 1 апреля по 31 августа стартует прием заявлений на комплектование групп в детские сады. Они будут собираться из числа детей, достигших очередного возраста на начало учебного года. Об этом во время пресс-конференции заявил начальник Управления образования Рустем Хузин.

«К возрастной группе 1-2 года будут относиться дети, родившиеся в период с 1 сентября 2022 до 31 августа 2023 года», — отметил спикер.

Благодаря строительству детсадов число групп для детей от одного года выросло с 73 до 112.

«Принятые меры позволили обеспечить местами в детских садах детей от 1 года 6 месяцев», — сказал Хузин.

Также за последние три года в городе открыто 20 групп для детей с ограниченными возможностями.

«В этом году при комплектовании на 2024 год откроется пять групп для детей с ОВЗ. Всего запланировано открыть 59 таких групп исходя из форм заболевания: это дети с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития», — рассказал Хузин.

Открываются группы ясельного возраста в густонаселенных микрорайонах — Замелекесье, Прибрежный, Яшьлек.

Всего будет 6,2 тыс. мест для комплектования, более 4 тыс. из них для детей в возрасте до 3 лет: 2150 — для детей 2-3 лет, 2 тыс. — для детей 1-2 лет.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Челнах в этом году откроются 280 первых классов для 8 тыс. детей.