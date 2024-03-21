В Челнах в этом году откроются 280 первых классов для 8 тыс. детей

В Набережных Челнах в новом учебном году намерены открыть 280 первых классов для почти 8 тыс. детей. Наибольшее количество первоклассников ожидается в густонаселенных микрорайонах — в Замелекесье, Яшьлек и «Притяжение». Об этом во время онлайн-пресс-конференции сообщил начальник Управления образования Набережных Челнов Рустем Хузин.

Комплектование школ происходит в два этапа: с 1 апреля по 30 июня принимаются заявления по прописке, с 6 июля по 5 сентября документы можно подать в любую школу при наличии свободных мест.

Хузин пояснил, что очередность подачи заявления на первом этапе значения не имеет — то есть те, кто подал заявление 1 апреля, не имеют преимуществ перед теми, кто направил документы 1 июня.

Также на первом этапе заявления принимают только те школы, которые закреплены территориально.

«Если человек подает на первом этапе заявление в школу, которая территориально за его территорией не закреплена, заявление приниматься не будет», — уточнил спикер.

Детей не по месту прописки будут принимать на свободные места вплоть до 5 сентября. Приглашение в школу родители получат не ранее чем через 10, но не позднее, чем через 30 рабочих дней.

Всего в Набережных Челнах функционирует 82 школы, из них 69 муниципальных, три кадетские, восемь коррекционных и две частные.

Документы на зачисление ребенка в первый класс можно подать через «Госуслуги», Почту России и лично обратившись в школу.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что количество первоклассников в Татарстане за пять лет увеличилось на 7 тыс. человек.