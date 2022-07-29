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Технологии
29 июля 2022  20:48

В Десятилетие науки и технологий в России реализуют 18 инициатив и проектов

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Правительство России утвердило план мероприятий с 2022 по 2031 год в рамках Десятилетия науки и технологий. В этот период планируется реализовать 18 инициатив и проектов, сообщает пресс-служба Кабмина.

Среди основных целей: привлечение талантливой молодежи в науку, вовлечение опытных специалистов в решение важнейших для страны технических задач и знакомство граждан с достижениями ученых. Планируется к 2025 году задействовать более 100 тыс. молодых людей в работе над научными проектами.

Также в течение следующих трех лет будет разработано 100 научно-популярных маршрутов более чем в 30 регионах РФ. Некоторые из инициатив связаны с созданием и продвижением наукоемких продуктов и услуг для достижения технологического суверенитета и обеспечения экономической безопасности страны.

Отмечается, что план мероприятий Десятилетия науки и технологий разработан в рамках указа Президента России Владимира Путина.

 

 

 

#наука #современные технологии #кабмин
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