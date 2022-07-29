В Десятилетие науки и технологий в России реализуют 18 инициатив и проектов
Правительство России утвердило план мероприятий с 2022 по 2031 год в рамках Десятилетия науки и технологий. В этот период планируется реализовать 18 инициатив и проектов, сообщает пресс-служба Кабмина.
Среди основных целей: привлечение талантливой молодежи в науку, вовлечение опытных специалистов в решение важнейших для страны технических задач и знакомство граждан с достижениями ученых. Планируется к 2025 году задействовать более 100 тыс. молодых людей в работе над научными проектами.
Также в течение следующих трех лет будет разработано 100 научно-популярных маршрутов более чем в 30 регионах РФ. Некоторые из инициатив связаны с созданием и продвижением наукоемких продуктов и услуг для достижения технологического суверенитета и обеспечения экономической безопасности страны.
Отмечается, что план мероприятий Десятилетия науки и технологий разработан в рамках указа Президента России Владимира Путина.