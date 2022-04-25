Путин объявил 2021-2031 годы десятилетием науки и технологий

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении в России десятилетия науки и технологий в период 2021-2031 годов.

«В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в Российской Федерации года науки и технологий, постановляю...», – сказано в тексте документа.

Основными задачами ближайшего десятилетия, согласно указу, являются: привлечение талантливой молодежи в сферу разработок и исследований, вовлечение разработчиков и исследователей в решение важнейших задач страны и общества, а также повышение доступности информации о достижении российской науки для граждан РФ.

Глава государства также распорядился установить 3-месячный срок, в течение которого Правительство России должно утвердить план по проведению мероприятий, приуроченных к Десятилетию науки и технологий в РФ.