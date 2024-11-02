В деревне Заинского района за два дня изготовили более 600 окопных свечей

Фото предоставлено Эльмирой Шабриной

В условиях специальной военной операции, когда бойцы нуждаются в поддержке и заботе, жители Заинска проявляют инициативу и сплоченность, помогая тем, кто стоит на защите Родины. Так, недавно они изготовили окопные свечи, необходимые для обеспечения комфортных условий на передовой.

Жители деревни Шикмамаево занимаются изготовлением окопных свечей второй год. Инициатором был Назим Мингазов, к сожалению, летом этого года он ушел из жизни. Но дело его продолжили всем селом.

«Народ идет в основном после обеда. Даже первоклассник у нас работал», — рассказывает Зайфара Наумова.

Изготовление окопных свечей — это коллективное дело, объединяющее жителей села. Процесс включает несколько этапов.

Сначала парафин полностью растворяют на газу. При этом он не должен закипеть, иначе может потерять свои свойства. Пока парафин растворяется, идет процесс подготовки металлических форм. Их собирают всем селом. В форму вставляют нарезанный по определенной технологии картон.

Затем проводится заливка материала в подготовленные формы. На этом этапе производства окопных свечей также есть свои тонкости.

«Наливаем ровно, не спеша, чтобы пустоты не осталось», — поделилась активистка.

После высыхания свечи упаковывают в коробки. Эту работу жители села выполняют ежедневно. Благодаря слаженной работе только за последние два дня было изготовлено более 600 свечей.

Волонтеров села поддерживают и помогают, чем могут. Общими усилиями была куплена плита, необходимая для работы, приобретены газовые баллоны.

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.