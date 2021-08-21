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Ру Тат
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21 августа 2021  07:48
Эльза Кузнецова

В деревне Пестречинского района РТ откроется новый фельдшерско-акушерский пункт

В деревне Пестречинского района РТ откроется новый фельдшерско-акушерский пункт
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В деревне Карповка Пестречинского района Татарстана возведут новый фельдшерско-акушерский пункт. На сегодняшний день работы выполнены на 69%. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Пестречинского района. 

«Объект здравоохранения строится по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Здание уже построено, остались внутренние работы, налаживание инженерных сетей, установка оборудования и благоустройство подъездных путей», — отметил источник.

В деревне Карповка живут чуть более 200 человек. Население сейчас получает медицинское обслуживание в арендуемом старом помещении. 

Площадь будущего фельдшерско-акушерского пункта составляет 58 квадратных метров. Новое учреждение будет отвечать всем современным требованиям, здесь появится необходимое оборудование и квалифицированные медицинские кадры, а жители деревни будут получать медицинскую помощь в комфортных и соответствующих санитарным нормам условиях. Открытие нового фельдшерско-акушерского пункта запланировано на текущий год.

Модернизация первичного звена здравоохранения в России началась с января этого года. Реализация программы должна обеспечить доступность медицинской помощи для жителей малых населенных пунктов и отдаленных территорий страны. В течение пяти лет на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах России планируется направить около 558 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов. В этом году на эти цели предусмотрено 100 млрд рублей, включая 89 млрд рублей из бюджета РФ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане в этом году должны построить 42 новых фельдшерско-акушерских пункта, четыре врачебные амбулатории и один офис врача общей практики.

Фото: пресс-служба Пестречинского района. 

#пестречинский район #фельдшерско-акушерские пункты
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