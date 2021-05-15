Строительство запланированных на этот год ФАПов в РТ пока находится на начальном этапе

В Татарстане в этом году должны построить 42 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа), четыре врачебные амбулатории и один офис врача общей практики. Работы по этой программе пока находятся на начальном этапе, рассказал на совещании в Доме Правительства региона первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Провел совещание, организованное в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами, Президент Татарстана Рустам Минниханов. В нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«На сегодня по линии здравоохранения в работе у подрядчиков находится строительство 17 ФАПов. Выполнение по ним составляет 2%, выполнение работ по амбулаториям — 3%», — отметил докладчик.

При этом на 35% построено новое здание Чистопольской центральной районной больницы, которое возводится в рамках республиканской программы строительства медицинских стационаров.

Кроме того, на 34% выполнены строительно-монтажные работы по программе строительства зданий (помещений) исполнительных комитетов (советов) поселений. Всего по ней предполагается возвести 13 объектов.

По программе строительства спортивных объектов должны быть возведены 15 сооружений. Уже сдана одна из двух запланированных к строительству на этот год блочных модульных лыжных баз, находящаяся в Апастовском районе. Таким образом, работы по базам выполнены на 62%. Также возводятся восемь из девяти универсальных спортивных площадок — по ним работы выполнены только на 13%.

Помимо этого, началось строительство четырех крытых футбольных манежей с каркасно-тентовым покрытием и административным зданием — в Альметьевском, Бугульминском, Заинском и Чистопольском районах. «Здесь пока объем выполненных работ не превышает 7%», — уточнил первый замминистра.

По программам, связанным с сельским хозяйством, возводятся два из семи запланированных коровников и овцеводческих ферм (в Ютазинском и Кукморском районах). Также построены четыре (три в Актанышском районе и одна в Тукаевском) и строятся десять из 67 силосно-сенажных траншей.

Отдельное первый замглавы Минстроя РТ остановился на строительстве и реконструкции объектов в рамках национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о 11 федеральных программах, пояснил он.

Сейчас организована поставка оборудования в школу на 1,5 тыс. мест, которая строится по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» (в казанском ЖК «Арт-Сити»). Также на 36% выполнены работы по строительству 16 детских садов, которое предусмотрено федеральными проектами «Жилье» и «Содействие занятости женщин».

В свою очередь, по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» возводится универсальный спортивный зал в городе Кукморе. Работы закрыты на 63,05%.