В деревне Красный Яр Зеленодольского района в конце октября откроется новый ФАП

Фото: Минздрав РТ

В деревне Красный Яр Зеленодольского района Татарстана завершаются работы по строительству фельдшерско-акушерского пункта. Планируется, что его открытие состоится в конце октября, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.



На строительство нового медучреждения в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» было направлено 4 млн рублей. В настоящее время в ФАПе расставляют мебель и оборудование. Рабочие благоустраивают прилегающую территорию.





В деревне Красный Яр проживают 612 человек — новый медпункт значительно облегчит жизнь населения, сделает медицинскую помощь доступнее.

Реформа первичного звена здравоохранения стартовала в России с января 2021 года. На его модернизацию из федерального бюджета в регионы направят 500 млрд рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Алексеевском районе Татарстана открыли новый ФАП.

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с майским указом Президента РФ Владимира Путина.