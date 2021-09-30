В Алексеевском районе Татарстана открыли новый ФАП

В селе Подлесная Шентала Алексеевского района Татарстана открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Теперь сельчане будут получать первичную медицинскую помощь в комфортных условиях, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ.

«В церемонии открытия приняли участие первый заместитель министра здравоохранения Альмир Абашев, глава Алексеевского района Сергей Демидов, главный врач Алексеевской ЦРБ Ильнар Вильданов и местные жители», — отметили в пресс-службе республиканского ведомства.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

Кроме того, в Алексеевской центральной районной больнице делегация открыла кабинет рентгеновской компьютерной томографии. Новый современный томограф обеспечил новые возможности для диагностики заболеваний, теперь обследование можно провести быстро и качественно.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ

В Минздраве РТ рассказали, что оба проекта — строительство ФАПа и установка томографа — реализованы по программе модернизации первичного звена здравоохранения Татарстана. Всего по ней планируется с 2021 по 2025 год закупить более 4 тыс. единиц оборудования.

Завершая поездку по району, первый заместитель министра здравоохранения Альмир Абашев посетил фельдшерско-акушерский пункт в селе Средние Тиганы, который отремонтировали за счет средств местного бюджета.