Детскую площадку построят в деревне Княжа Пестречинского района на средства самообложения

В деревне Княжа в Пестречинском районе Татарстана появится детская площадка: частично финансирование будет проходить за счет средств самообложения. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации района.

Глава района Ильхам Кашапов провел совещание по строительству общественного пространства. Совместно с жителями населенного пункта было принято решение разбить территорию на четыре зоны: организовать мини-футбольное поле — здесь будут установлены ворота, спортивная зона будет оборудована турниками, на майдане появится небольшая сцена и елочные насаждения, в детской зоне для малышей — песочница и качели.

В настоящий момент работы по земельному участку находятся на стадии оформления, идут подготовительные работы по обустройству площадки — спиливание и корчевание деревьев. Основные работы начнутся в октябре — ноябре. Завершение планируется в 2023 году.

До этого момента в деревне детской площадки не было. В Княже сегодня живет 140 человек, в том числе восемь детей. В летний период к бабушкам приезжают внуки.

Работы по данному вопросу проходят по инициативе населения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в селе Кряш Серда Пестречинского района благодаря самообложению закрыли вопрос благоустройства дорог.