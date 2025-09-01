news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 1 сентября 2025 21:01

В День знаний сотрудники ГАИ Казани напомнили первоклассникам о ПДД

Читайте нас в
Телеграм

Сегодня, 1 сентября, сотрудники Госавтоинспекции Казани вместе с представителями ГБУ «Безопасность дорожного движения» и ветеранами МВД по РТ поздравили первоклассников с началом учебного года и провели профилактическое мероприятие, посвященное соблюдению правил дорожного движения.

Инспекторы обратились к родителям с просьбой: почаще говорите с детьми о том, как важно быть внимательными на дороге.

Взрослым рекомендуется проводить беседы с детьми, объяснять им правила перехода проезжей части и развивать наблюдательность, чтобы ребенок мог осознавать опасность и действовать ответственно на улице.

читайте также
За семь месяцев в Казани в ДТП по вине водителей пострадали 67 детей
#госавтоинспекция
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

31 августа 2025