В День знаний сотрудники ГАИ Казани напомнили первоклассникам о ПДД

Сегодня, 1 сентября, сотрудники Госавтоинспекции Казани вместе с представителями ГБУ «Безопасность дорожного движения» и ветеранами МВД по РТ поздравили первоклассников с началом учебного года и провели профилактическое мероприятие, посвященное соблюдению правил дорожного движения.

Инспекторы обратились к родителям с просьбой: почаще говорите с детьми о том, как важно быть внимательными на дороге.

Взрослым рекомендуется проводить беседы с детьми, объяснять им правила перехода проезжей части и развивать наблюдательность, чтобы ребенок мог осознавать опасность и действовать ответственно на улице.