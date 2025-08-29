За семь месяцев в Казани в ДТП по вине водителей пострадали 67 детей

За семь месяцев в столице Татарстана произошло 63 ДТП по вине водителей, в результате которых пострадали 67 несовершеннолетних. К сожалению, один ребенок погиб. Такую статистику приводит Госавтоинспекция Казани.

Для предотвращения детского дорожно-транспортного травматизма с 25 августа по 7 сентября в Казани проходит профилактическая акция «Внимание – дети».

В указанный период сотрудники ГАИ проведут масштабные проверки водителей с целью выявления нарушений правил перевозки детей, а также проверят состояние подъездных путей к учебным заведениям и учреждениям отдыха, проконтролируют исправность дорожных знаков, светофоров и ограждений.

Родителям важно помнить, что безопасность ребенка должна стоять на первом месте. Следует исключить ситуации, когда дети остаются без присмотра рядом с дорогой или в потенциально опасных зонах.