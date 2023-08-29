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В День знаний «СалаваТіk»и выступят в Казани с большим праздничным концертом
1 сентября в Старо-Татарской слободе состоится большой праздничный концерт вокальной группы «СалаваТіk». Они выступят на сцене, установленной напротив памятника Ш. Марджани.
Маленьких гостей концерта ждут красивые песни и танцы, интерактивные игры, а также книжная ярмарка, организованная редакциями журналов «Салават купере» и «Сабантуй». Желающие смогут нанести красочный аквагрим, приобрести товары под брендом «СалаваТік»: цветную бумагу, школьный дневник, альбом для рисования и нотную тетрадь.
«Концерт, который состоится 1 сентября, станет итогом летних мероприятий, подарком нашим друзьям, которые в этот день пойдут в школу или детский сад. В новом учебном году и у наших певцов начинаются занятия в школе. Поэтому мы прощаемся со зрителями до Нового года», – отмечает главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.
Концерт будет проходить с 16.00 до 18.00, вход свободный.
Летом «СалаваТіk»и уже провели концерты в жилых массивах Казани, а также в Сабинском районе. Также они приняли участие на Сенном базаре – дали десять концертов под открытым небом.
Напомним, группа «СалаваТіk» образована в начале 2021 года как вокально-танцевальный проект журнала «Салават купере». У «СалаваТіk» есть одноименный YouTube канал, 6 тысяч подписчиков, 54 песни и видеоклипа, 4 миллионов просмотров. Недавно «Татар-информ» сообщил, что группа выпустила новый клип на татарскую народную песню «Ай былбылым».
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