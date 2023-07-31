Сегодня вышел новый клип «СалаваTik»ов на татарскую народную песню «Ай былбылым». Известная всем народная песня зазвучала по-новому – она записана при участии битмейкера Ислама Валеева.

Как отметила главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина, при выборе новых песен для проекта «СалаваTik»ов акцент делается на татарские народные песни. «Хочется, чтобы подрастающее поколение вместе с «СалаваTik»ами учили, знали именно народные песни. Надо отметить, что эти песни хорошо воспринимаются не только детьми, но и всеми членами семьи», – говорит Файзуллина.

Для записи клипа был приглашен битмейкер Ислам Валеев. Файзуллина уверена, что новый подход непременно понравится юным зрителям.

Ислам Валеев – битмейкер, саунд-продюсер, DJ из Казани, сочетающий электронную музыку с сэмплированием старых мелодий, экспериментирующий в разных жанрах, автор музыки для многих спектаклей театральной площадки MON. Валеев говорит, что его 5-летняя дочь «настоящий фанат «СалаваTik»ов».

«Не только наша семья, но и многие наши друзья с удовольствием их слушают. Когда вышло видео с участием Ильгиза Шахразиева, моя дочь сказала мне о том, что она хотела бы, чтобы и я принял участие в проекте. Вот и сбылась мечта моей дочери. Более того, дочка Милли и сама снялась в клипе», – рассказывает диджей.

Валеев отметил, что проект «СалаваTik»и нужен и важен для детей. «Хочу пожелать, чтобы не боялись применять новые формы, творить в новых жанрах, вносить новшества. Желаем «СалаваTik»ам творческих успехов!» – поделился Ислам Валеев.

Зиля Файзуллина добавила, что в интернете народные песни набирают большое количество просмотров. Так, «Әпипә» набрало 269 тысяч просмотров, а клип «Чума үрдәк, чума каз» в исполнении «СалаваTik»ов посмотрело 188 тысяч человек. «Это является хорошим показателем. Надеемся, что и песня «Ай былбылым» порадует рекордами», – сказала она.