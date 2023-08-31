В День Знаний автоинспекторы РТ проведут для учащихся занятие по соблюдению ПДД

1 сентября, в День Знаний, автоинспекторы Татарстана проведут для учащихся занятия по безопасности дорожного движения. В этот же день 57 494 первоклассника в РТ получат подарки в виде световозвращающих элементов (наклейки, браслеты, брелоки и др.).

Фото: «Татар-информ»

Стоит отметить, что с 21 августа по 10 сентября проходит профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Его цель – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Автоинспекторы проведут акции по предупреждению нарушений ПДД несовершеннолетними. Информацию о маленьких нарушителях ПДД направят в образовательные организации для профилактической работы с ними.

Кроме того, с 29 августа по 2 сентября для школьников Татарстана проведут «Уроки Мужества», в рамках которых дети смогут изучить славные боевые и трудовые подвиги народа.

Также 1 сентября во всех школах состоятся классные часы, уроки, посвященные народным художественным промыслам и ремеслам республики.