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Общество 4 сентября 2024 15:58

В день выборов общественный транспорт в Зеленодольске будет бесплатным

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8 сентября, в день выборов, жители Зеленодольского района, принявшие участие в голосовании, смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.

Как уточнили в пресс-службе района, воспользоваться такой возможностью можно на внутригородских маршрутах в Зеленодольске и Васильево. Для того чтобы проехаться бесплатно, нужно показать кондуктору браслет, полученный после голосования рядом с избирательным участком.

Выборы депутатов Госсовета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что многодетная семья из Ютазинского района примет участие в работе ЦИК РФ.

#Выборы в Госсовет РТ
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