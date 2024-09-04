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В день выборов общественный транспорт в Зеленодольске будет бесплатным
8 сентября, в день выборов, жители Зеленодольского района, принявшие участие в голосовании, смогут воспользоваться бесплатным проездом в общественном транспорте.
Как уточнили в пресс-службе района, воспользоваться такой возможностью можно на внутригородских маршрутах в Зеленодольске и Васильево. Для того чтобы проехаться бесплатно, нужно показать кондуктору браслет, полученный после голосования рядом с избирательным участком.
Выборы депутатов Госсовета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что многодетная семья из Ютазинского района примет участие в работе ЦИК РФ.
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