Многодетная семья из Ютазинского района примет участие в работе ЦИК РФ

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

Многодетная семья Абрамовых из посёлка Уруссу Ютазинского района спешно пакует чемоданы. Через несколько часов поезд умчит их в столицу нашей необъятной Родины, где они будут участвовать в работе Информационного штаба ЦИК России.

Столь ценный приз, как поездка всей семьей в Москву, им был предоставлен как победителям республиканского конкурса «Всей семьей — на выборы!», который проходил в России в 2024 году.

Напомним, что Абрамовы тогда всей большой и дружной семьей пришли на избирательный участок, где выполнили гражданский долг, а также сняли видеоролик о своей семье, как они воспитывают патриотов страны, и о своей гражданской позиции. Их ролик был признан лучшим в Татарстане.

Супруги Абрамовы хорошо известны в Ютазинском районе. Ирина Абрамова – основатель волонтерского центра «Доброшвеи», который активно помогает гуманитарной помощью бойцам в зоне СВО. А супруг Евгений — её первый помощник в этом благородном деле.

Фото предоставлено Юлией Давлетбаевой

«Предстоящая поездка в Москву для нас — это очень приятное и волнительное событие, — рассказывает Ирина Абрамова. — Наши дети, кроме Анечки, ещё никогда там не были. Хотя мы любим путешествовать, но так получилось, что в белокаменной всей семьей нам побывать не довелось. Мы с мужем будем выступать перед журналистами. Конечно, несмотря на опыт публичных выступлений, есть небольшое волнение. Помимо работы в Информационном центре, нас ожидает культурная программа. Запланирована обзорная экскурсия по Москве, чему особенно рады наши дети».

Перед отъездом Абрамовы встретились с главой Ютазинского района Аязом Шафигуллиным, он поблагодарил их за участие в конкурсе и пожелал удачной поездки.

Выборы депутатов Госсовета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.