В день выборов альметьевцы получат скидки на заправках и в кафе

8 сентября, в день выборов депутатов Государственного совета Республики Татарстан, для жителей Альметьевска будет действовать бесплатный проезд в общественном транспорте. Кроме того, каждый избиратель сможет получить скидки в 21 организации города, включая кафе, рестораны, заправки, спортивные комплексы, бассейны, магазины и развлекательные центры.

Также будет предоставлена возможность бесплатного посещения Альметьевской картинной галереи, Краеведческого музея, зимнего сада ДК «Нефтьче», Ледового дворца «Батыр» в селе Абдрахманово, проведения экскурсии в детский технопарк «Кванториум» и мастер-классов в библиотеках города и художественной школе.

Чтобы посетить бесплатно музейные выставки и воспользоваться бесплатным проездом на общественном транспорте 8 сентября, проголосовавшим альметьевцам необходимо получить специальный браслет. Их будут раздавать волонтеры на площадках рядом с избирательными участками.

Также на площадке «Фабрики креативных процессов» пройдет экологический фестиваль. Здесь развернутся полевая кухня, ярмарка, концерт, мастер-классы. Кроме того, школьники, участвовавшие в забеге 7 сентября, смогут обменять пластиковые крышки и свой браслет от забега на брендированный рюкзак. Акция доступна по браслету, который родитель получил на избирательном участке.

Выборы депутатов Госсовета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.