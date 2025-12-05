В День волонтера в Альметьевске рассказали о новой инициативе штаба «Мегасети»

Волонтеры альметьевского штаба «Мегасети» представили важную инициативу, направленную на поддержку участников специальной военной операции. Добровольцы начали изготовление тактических «браслетов выживания» – компактного элемента экипировки, который в критической ситуации может сыграть решающую роль и помочь сохранить жизнь.

«Браслет выживания» изготовлен из паракорда – прочной и легкой нейлоновой веревки, использующейся в парашютных стропах. Его главное преимущество – многофункциональность и постоянная доступность. В экстренный момент браслет легко расплетается и превращается в несколько метров прочного шнура длиной около пяти метров.

Такой шнур может применяться для широчайшего круга задач: закрепления груза или элементов экипировки, организации временной растяжки, просушки одежды, обустройства укрытия или даже транспортировки раненого. Благодаря тому, что браслет всегда находится на руке, боец может мгновенно воспользоваться им в любой непредвиденной ситуации.

Как уточнили в администрации района, инициатива стартовала совсем недавно, однако волонтеры уже показали высокую продуктивность: изготовлено более 100 браслетов. Часть из них уже передана участникам СВО, где они станут незаменимыми помощниками в полевых условиях.

Все желающие могут присоединиться к этому доброму делу. В штабе «Мегасети» регулярно проводят мастер-классы по плетению браслетов. Для участия достаточно обратиться по адресу: ул. Ленина, 1а, павильон №10.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.