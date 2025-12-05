Лейла Фазлеева: Инициативы добровольцев способствуют развитию духа взаимопомощи

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева от имени Правительства региона и от себя лично поздравила волонтеров республики с Международным днем добровольцев.

«Ваша безграничная доброта, искреннее стремление помогать другим и активная гражданская позиция заслуживают особого признания и глубокой благодарности», – отметила заместитель Премьер-министра РТ.

«В Республике Татарстан успешно работают свыше 5 тыс. добровольческих объединений с общей численностью более 220 тыс. неравнодушных людей – разных возрастов, профессий. С каждым годом вклад добровольцев в общественную жизнь Татарстана становится все заметнее», – подчеркнула она.

«Ваши инициативы способствуют развитию духа взаимопомощи, укрепляют единство и солидарность нашего народа. В особенно ответственные для страны периоды именно вы опора для нуждающихся. Ваше бескорыстие и отзывчивость вдохновляют тысячи людей на добрые дела», – заметила Фазлеева.

«Дорогие друзья, благодарим вас за созидательный труд и добрые начинания. Пусть ваша энергия, энтузиазм и душевная теплота возвращаются вам сторицей – крепким здоровьем, счастьем, благополучием. Желаю вам успехов в реализации всех задуманных проектов. Спасибо, что делаете наш мир добрее!» – заключила вице-премьер РТ.