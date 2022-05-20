В День Волги в Казани выпустили в реку 3 тыс. мальков стерляди

По случаю Дня Волги в Казани выпустили в реку около 3 тыс. мальков стерляди для сохранения экосистемы и биоразнообразия. Перед этим для оценки экологического состояния были взяты пробы воды, сообщает портал мэрии.

Экологические мероприятия начались с акции «Дань Волги в День Волги». Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин и другие участники события взяли пробы из Волги, чтобы измерить температуру, кислотность и сопротивляемость речной воды. Затем их отправят в лабораторию, чтобы провести полноценное исследование.

После отбора проб мэр Казани, представители поддержавшего акцию коммерческого банка и городские волонтеры выпустили в Волгу примерно 3 тыс. мальков стерляди волжской популяции, приобретенных в рыбоводном комплексе «Биосфера-Фиш».

Двести мальков представляли собой большие, 100-граммовые особи, а остальные были трехграммовыми. Этот вид рыб оказался выбран неслучайно, так как стерлядь волжской популяции входит в Красные книги РФ и РТ. «Выпуск мальков в эти дни особенно эффективен, потому что в Татарстане в настоящее время действует запрет на ловлю рыб», — объяснила генеральный директор рыбоводного комплекса Миляуша Загидуллина.

«Понимая ценность Волги и ее важность, мы пересмотрели приоритеты и за последние годы запустили несколько крупных проектов, направленных на сохранение экосистемы реки», — заметил Ильсур Метшин. Он упомянул реконструкцию очистных сооружений «Водоканалом» и начало рекультивации иловых полей после введения в эксплуатацию цеха термомеханической обработки илового осадка.

Вспомнил мэр Казани и о предстоящей реновации промышленной территории на улице Портовая. Это должно открыть горожанам доступ к воде. «Волга должна оставаться не только чистой, но и живой рекой. Мальки, которых мы сегодня выпустили, для нас дороже золотой рыбки», — подчеркнул он.

Казань стала первым городом, где состоялось мероприятие по выпуску мальков стерляди в Волгу. Всего в реку предполагается выпустить 17 тыс. мальков ценных пород рыб. Параллельно в Татарстане проходит акция «Рыбе — быть! (Балык — булсын!)», о чем сообщал «Татар-информ».