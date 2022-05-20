«Рыбе – быть!»: в Чистопольском районе установлены искусственные нерестилища

Участники республиканской природоохранной акции «Рыбе – быть! (Балык – булсын!)» свили двухкилометровые гнезда для рыб в Чистопольском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Мероприятия были организованы на реке Прость Чистопольского района. Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам установили двухкилометровые искусственные нерестилища», – сказано в сообщении.

Как сообщил начальник государственного природного заказника «Чистые луга» Максим Улыбин, материалом для вязки гнезд послужили сосновые ветки. Они выделяют природный антисептик, который избавит икру рыб от заражения инфекциями. В акции приняли участие курсанты технической школы ДОСААФ РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за три года в ходе республиканской акции «Рыбе – быть!» в Татарстане установлено более 70 км искусственных нерестилищ. По подсчетам ученых, это способствовало воспроизводству более 30 тонн различных видов рыбы.