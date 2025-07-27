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Общество 27 июля 2025 09:26

В День ВМФ России делегация Татарстана почтила память защитников Севастополя

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В День ВМФ России делегация Татарстана почтила память защитников Севастополя
Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В День военно-морского флота России представители Татарстана возложили цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В состав делегации республики входили вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов, которые накануне встретились с командующим Черноморским флотом России адмиралом Сергеем Пинчуком и военнослужащими ЧФ.

Память героев второй обороны Севастополя также почтили присоединившиеся к делегации сегодня вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и генеральный директор Судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Кроме того, среди участников мемориальной церемонии были губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий ЧФ Сергей Пинчук, командование и ветераны флота.

Равиль Ахметшин каждый год по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова участвует в памятных мероприятиях по случаю Дня ВМФ России в Севастополе.

По решению Президента РФ Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества.

Фото, видео: пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

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#День военно-морского флота России #Севастополь #Равиль Ахметшин
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