В День ВМФ России делегация Татарстана почтила память защитников Севастополя

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

В День военно-морского флота России представители Татарстана возложили цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В состав делегации республики входили вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев и глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов, которые накануне встретились с командующим Черноморским флотом России адмиралом Сергеем Пинчуком и военнослужащими ЧФ.

Память героев второй обороны Севастополя также почтили присоединившиеся к делегации сегодня вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко и генеральный директор Судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

Кроме того, среди участников мемориальной церемонии были губернатор Севастополя Михаил Развожаев, командующий ЧФ Сергей Пинчук, командование и ветераны флота.

Равиль Ахметшин каждый год по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова участвует в памятных мероприятиях по случаю Дня ВМФ России в Севастополе.

По решению Президента РФ Владимира Путина 2025 год объявлен Годом защитника Отечества.

Фото, видео: пресс-служба Полпредства РТ в РФ.