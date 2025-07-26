Равиль Ахметшин провел встречу с командующим Черноморским флотом в Севастополе

Фото: пресс-служба Полпредства РТ в РФ

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан - Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин посетил Севастополь, где встретился с командующим Черноморским флотом России адмиралом Сергеем Пинчуком. В ходе диалога были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия Татарстана с флотом, об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Сергей Пинчук выразил признательность за устойчивое сотрудничество с республикой и подчеркнул значимость Зеленодольского судостроительного завода как ключевого предприятия по производству кораблей для ВМФ России.

Во встрече приняли участие также мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, глава Тетюшского района Рамис Сафиуллин, депутат Госдумы РФ Руслан Гаджиев, меценат Рафаэль Фаизов, постоянный представитель РТ в Крыму Руслан Шаяхметов и другие официальные лица.

Ранее татарстанская делегация посетила Новороссийскую военно-морскую базу, где также провела рабочие встречи с руководством и военнослужащими.

В Доме офицеров Черноморского флота в Севастополе состоялось общение с военнослужащими — от матросов до офицеров — уроженцами Татарстана. На мероприятии присутствовали заместитель командующего флотом вице-адмирал Ильдар Ахмеров и генерал-лейтенант Алексей Лемякин, возглавляющий Департамент ресурсного обеспечения Минобороны РФ.

Лучшим солдатам были вручены Почетные грамоты, Благодарственные письма и памятные медали в честь 100-летия генерала армии Махмута Гареева. Кроме того, от республики передали подарки и предметы первой необходимости, включая технику и оборудование, доставленные тремя грузовиками по заявкам воинских частей.

Для поддержки боевого духа перед личным составом выступили артисты из Татарстана с концертной программой. Теплая встреча завершилась неформальным общением за чашкой чая, традиционными угощениями и, конечно, татарским чак-чаком.

Стоит отметить, что за последние два призыва — осенний 2024 года и весенний 2025 года — на Черноморский флот из Татарстана были направлены 190 новобранцев. Республика также осуществляет шефство над 13 воинскими частями Черноморского флота и Южного военного округа, базирующихся в Крыму.

Видео: Телеграм-канал Полпредства РТ в РФ