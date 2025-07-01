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СВО 1 июля 2025 15:53

В День ветеранов боевых действий в Менделеевске прошла встреча с бойцами СВО

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В День ветеранов боевых действий в Менделеевске прошла встреча с бойцами СВО

В День ветеранов боевых действий в Менделеевском районе прошла встреча главы исполкома района Роберта Искандарова с участниками специальной военной операции. Мероприятие стало возможностью для откровенного разговора и обсуждения актуальных вопросов, касающихся социальной поддержки военнослужащих.

Сегодня в Менделеевском районе проживают 39 участников СВО. На встречу были приглашены представители разных поколений защитников Родины: участник Великой Отечественной войны Зайнак Аглиев, замглавы района Лейсан Галеева, а также социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» по Республике Татарстан Миляуша Ахметшина.

Во время беседы обсуждались важные темы: установка парковочных знаков для ветеранов, обеспечение протезированием, а также другие вопросы, связанные с реабилитацией и поддержкой. По всем обращениям глава района дал конкретные поручения профильным службам.

Военнослужащие, вернувшиеся с передовой, поделились воспоминаниями о службе, рассказали о жизни в мирное время и поблагодарили за внимание и поддержку.

«Поздравляю всех с праздником! Желаю крепкого здоровья и долгой, благополучной жизни. Рад видеть вас — настоящих защитников Родины. Армия всегда была и остается опорой государства», — отметил ветеран Великой Отечественной войны Зайнак Аглиевич.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#СВО
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