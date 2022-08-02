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Общество
2 августа 2022  21:51
Эльза Кузнецова

В День ВДВ в Менделеевске открыли мемориальную доску погибшему на Украине десантнику

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В День ВДВ в Менделеевске открыли мемориальную доску погибшему на Украине десантнику

Сегодня, в день ВДВ, в Менделеевске состоялось открытие мемориальной доски в честь десантника Дениса Субханкулова. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Менделеевского района Радмир Беляев.

Денис Субханкулов вырос в Менделеевске, учился в школе №3. Свою жизнь он решил посвятить службе Родине. 7 июня в украинском поселке Дружба ефрейтор попал под обстрел кассетными боеприпасами и погиб в возрасте 29 лет.

«Вечная память герою», — написал Беляев.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Пестрецах открыли мемориальные доски погибшим на Украине землякам.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что главной целью российских военных станет защита мирного населения, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#спецоперация на Украине
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