news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 2 августа 2023 10:30

Минниханов поделился архивным фото с легендой ВДВ Павлом Клетневым

Скопировать ссылку
news_top_970_100
Минниханов поделился архивным фото с легендой ВДВ Павлом Клетневым

Сегодня в Казани открыли памятник гвардии сержанту ВДВ СССР, участнику Великой Отечественной войны Павлу Клетневу. Фотографией памятной плиты и архивным снимком с десантником-рекордсменом поделился Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Участник Великой Отечественной войны, известный парашютист до последних дней вел активный образ жизни, совершив очередной прыжок в 95 лет. Истинный пример для молодежи и для всех нас, как надо любить жизнь, любить родину», — написал руководитель РТ в своем телеграм-канале и добавил, что имена ветеранов навсегда останутся в нашей памяти.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #вдв #памятник
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное