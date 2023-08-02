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Минниханов поделился архивным фото с легендой ВДВ Павлом Клетневым
Сегодня в Казани открыли памятник гвардии сержанту ВДВ СССР, участнику Великой Отечественной войны Павлу Клетневу. Фотографией памятной плиты и архивным снимком с десантником-рекордсменом поделился Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Участник Великой Отечественной войны, известный парашютист до последних дней вел активный образ жизни, совершив очередной прыжок в 95 лет. Истинный пример для молодежи и для всех нас, как надо любить жизнь, любить родину», — написал руководитель РТ в своем телеграм-канале и добавил, что имена ветеранов навсегда останутся в нашей памяти.
Фото: пресс-служба Раиса РТ
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