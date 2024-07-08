В День семьи в Бугульме встретили из роддома жену и дочь бойца СВО

Сегодня, в День семьи, любви и верности, в бугульминском роддоме состоялась торжественная выписка жены и новорожденной дочери участника СВО. В этот день семью Александры и Равиля Хайрутдиновых поздравил глава Бугульминского района Линар Закиров. С нетерпением ожидал маму и младшую сестренку семилетний Матвей, а также родные и близкие.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, девочка появилась на свет 3 июля. В семье Хайрутдиновых это уже второй ребенок.

«От всей души поздравлю Александру и Равиля с рождением ребенка. Пусть ваша дочка растет здоровой и счастливой. Также хочу выразить слова благодарности главе семьи — Равилю Ринатовичу, который выполняет задачи в зоне СВО. Благодаря ему и всем военнослужащим мы можем позволить себе в спокойной обстановке растить детей. Для меня было очень важно поддержать сегодня эту прекрасную семью», — подчеркнул Закиров.

Глава семьи на СВО с 2023 года, в ноябре прошлого года он заключил контракт с Минобороны. В ближайшие дни планирует отпуск, чтобы побыть с семьей и новорожденной малышкой.

Александра Хайрутдинова поблагодарила коллектив родильного дома. Роды прошли успешно, вес ребенка составил 4 кг. Имя малышке выбрал старший брат. Девочку назвали Софией. Александра с дочкой уже дома и чувствуют себя хорошо.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.