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В День семьи на казанской телебашне будут транслировать символ праздника – белую ромашку
8 июля в честь Дня семьи, любви и верности на казанской телебашне РТРС включится праздничная иллюминация. Подобные сценарии архитектурно-художественной подсветки будут смогут увидеть также жители ряда российских городов, в том числе Оренбурга, Ростова-на-Дону, Челябинска, Ярославля.
Светодинамическое шоу будет представлять собой поздравление на фоне белой ромашки – символа праздника. Увидеть иллюминацию можно будет в период с 21 до 23 часов, рассказали в Минцифры РТ.
Впервые всероссийский День семьи, любви и верности отметили 8 июля 2008 года. Официальным праздником он был объявлен в июне прошлого года указом Президента Владимира Путина.
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