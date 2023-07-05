В День семьи на казанской телебашне будут транслировать символ праздника – белую ромашку

Фото: © Михаил Захаров/ архив «Татар-информа»

8 июля в честь Дня семьи, любви и верности на казанской телебашне РТРС включится праздничная иллюминация. Подобные сценарии архитектурно-художественной подсветки будут смогут увидеть также жители ряда российских городов, в том числе Оренбурга, Ростова-на-Дону, Челябинска, Ярославля.

Светодинамическое шоу будет представлять собой поздравление на фоне белой ромашки – символа праздника. Увидеть иллюминацию можно будет в период с 21 до 23 часов, рассказали в Минцифры РТ.

Впервые всероссийский День семьи, любви и верности отметили 8 июля 2008 года. Официальным праздником он был объявлен в июне прошлого года указом Президента Владимира Путина.