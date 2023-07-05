В День семьи, любви и верности зарегистрируют брак более 650 пар татарстанцев

В этом году на 7 и 8 июля — в День семьи, любви и верности — в ЗАГСы Татарстана подано более 650 заявлений на заключение брака, что на треть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«6 июля свой брак зарегистрирует пара молодогвардейцев. Они готовятся к событию ответственно. Надеюсь, что их союз будет долгим и продолжительным», — отметила она.

Спикер сообщила, что места для регистрации браков влюбленные пары выбирают красивые. Особой популярностью пользуется казанская «Чаша», которая в этом году празднует свое десятилетие. К юбилею предусмотрено множество культурных мероприятий, в том числе концерт, фотовыставка и экскурсионная программа.

Впервые всероссийский День семьи, любви и верности отметили 8 июля 2008 года. Официальным праздником он был объявлен в июне прошлого года указом Президента Владимира Путина.