В День семьи казанцы смогут посетить выставки в «Хазинэ» бесплатно

В День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, гости и жители Казани смогут посетить Национальную художественную галерею «Хазинэ» бесплатно. Об этом сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Сейчас в галерее организованы пять выставок: «Николай Фешин. Когда рассыпались страницы», «Наш адрес Советский Союз!», «Художник Аркадий Пластов (1893-1972)», «Чувствовать сквозь» с возможностью тактильного взаимодействия с экспонатами и «О Казани с любовью».

Кроме того, в этот день, в 12.00, состоится презентация книги для детей младшего и среднего школьного возраста «Приключения Элис в Швейном королевстве». Рауза Хузахметова — автор стихов, сказок и рассказов для детей и взрослых, занимается переводами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Татарстан проведет около 600 мероприятий в День семьи, любви и верности.