В день Сабантуя в Нижнекамске до майдана будут курсировать спецавтобусы

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Для удобства жителей и гостей Нижнекамска 15 июня будут организованы автобусные перевозки до места празднования Сабантуя. Об этом пишет «НТР 24».

Гости смогут доехать до майдана с пяти остановок: с 7.00 и до 12.00 — «Бызовский» рынок, парковка Дома народного творчества, ТЦ «Пассаж» по ул. Юности; с 7.00 и до 13.00 — ТЦ «Рамус Молл» на пр. Мира; с 7.00 и до 15.00 — ТЦ «Якорь» на ул. Вокзальной.

Отмечается, что последний обратный рейс с майдана в город отправится в 17 часов. Проезд туда и обратно будет стоить 70 рублей.

О том, какие нововведения ожидают гостей Сабантуя в Нижнекамске в этом году, сегодня на деловом понедельнике рассказал замруководителя райисполкома Ильдар Рамазанов.