Мастерские, базар и выставки: в Нижнекамске готовят новинки к Сабантую

В этом году на Сабантуе в Нижнекамске будет работать ряд новых локаций. Одна из них — «Народная мастерская» — это территория мастер-классов с элементами татарской культуры и национальными узорами. О новинках к Сабантую рассказал замруководителя исполкома Нижнекамского района Ильдар Рамазанов.

«В большом шатре размером 10 на 20 метров разместятся мастер-классы в различных техниках и для любого возраста гостей. Для проходимости и удобства все стены шатра будут открыты», — доложил спикер.

Помимо этого, одной из популярных площадок станет «Милли базар». Своим творчеством будет радовать «Союз мастериц». К участию в празднике присоединятся народные умельцы республики.

«Они представят изделия декоративно-прикладного творчества: резьбу по дереву, гончарное ремесло, изделия из войлока и кожи, ювелирные украшения, керамическую посуду, лоскутное шитьё, авторских кукол и многое другое. В концертную программу площадки вошли выступления артистов фольклорной группы «Закария» и творческих коллективов Нижнекамска.

Также 2024 год — юбилейный год для одного из самых узнаваемых и известных художников Республики Татарстан — Ильдуса Муртазина.

«Гости праздника соприкоснуться с его творчеством. Он (Муртазин), как никто другой, способен ярко отображать культуру и историю татарского народа», — отметил Ильдар Рамазанов.

Ранее «Татар-информ» сообщал о хедлайнерах Сабантуя.