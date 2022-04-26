В день рождения Тукая в Казани прошел Праздник поэзии

Сегодня в Казани состоялся традиционный Праздник поэзии, приуроченный к дню рождения знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая. Творческое мероприятие прошло рядом с памятником поэту у здания театра оперы и балета.

Председатель Союза писателей республики Ркаиль Зайдуллин представил участникам лауреата республиканской премии в области литературы и искусства — в этом году ее удостоился писатель Лябиб Лерон.

«Спасибо моему народу, спасибо Татарстану, моим соплеменникам, коллегам по творчеству. Пока есть Татарстан, наша родная земля, нам еще жить и жить», — сказал обладатель государственной премии РТ.

В этом году ведущим мероприятия стал народный поэт Радиф Гаташ. Праздник начался с выступления детской театральной студии «Апуш».

В программе, длившейся примерно полтора часа, наряду с народными поэтами выступили представители молодого поколения Рузаль Мухаметшин, Гелюса Батталова, Булат Ибрагимов, Рифат Салях, Дания Нагимова и другие поэты.

Ранее представители старшего поколения писателей заявили о недопустимости превращения Праздника поэзии в обычный концерт, поэтому в программу был включен минимум музыкальных номеров. Песни исполнили народные артисты Татарстана Зайнап Фархутдинова, Рустам Маликов, а также татарин из Китая Базарбай Бикчантаев.

«Формат праздника поэзии мне очень нравится. Стихи очень хорошие. Я с удовольствием прихожу сюда», — поделился известный писатель Зульфат Хаким.

Праздник поэзии транслировался онлайн по каналу ТНВ и «Татар-информом».