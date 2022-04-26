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Культура
26 апреля 2022  11:29
Рузиля Мухаметова

Премия Тукая присуждена Лябибу Лерону и Анатолию Егорову

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В этом году комиссия по присуждению премии Тукая решила присудить Государственную премию РТ только двум кандидатам — писателю Лябибу Лерону и художнику Анатолию Егорову. 
Премию лауреатам на сцене Татарского государственного театра оперы и балета им.Джалиля вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов. 
В этом году на премию Тукая было представлено 19 кандидатов.
Главную республиканскую награду в области культуры писатель Лябиб Лерон получил за книги для детей «Җил көймәсе», «Әкиятче малай», художник Анатолий Егоров — за цикл гобеленов «Над Казанью луна».

#премия тукая #награждение
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