Премия Тукая присуждена Лябибу Лерону и Анатолию Егорову

В этом году комиссия по присуждению премии Тукая решила присудить Государственную премию РТ только двум кандидатам — писателю Лябибу Лерону и художнику Анатолию Егорову.

Премию лауреатам на сцене Татарского государственного театра оперы и балета им.Джалиля вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В этом году на премию Тукая было представлено 19 кандидатов.

Главную республиканскую награду в области культуры писатель Лябиб Лерон получил за книги для детей «Җил көймәсе», «Әкиятче малай», художник Анатолий Егоров — за цикл гобеленов «Над Казанью луна».