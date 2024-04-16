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В день рождения Тукая Казанский цирк презентует национальную премьеру «На Сенном базаре»
В Татарстане 26 апреля, в день рождения Габдуллы Тукая, когда в регионе отмечается и День родного языка, Казанский цирк презентует первый национальный театрально-цирковой спектакль по сказкам и стихам татарского поэта «На Сенном базаре».
Зритель увидит на арене фантазию, элементами которой стали герои произведений Тукая. Ставит спектакль известный в Казани режиссер, художественный руководитель и главный режиссер театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев.
Главные роли в шоу, самого Тукая и его возлюбленную Зайтуну, исполнят актер театра Камала Артур Шайдуллин в одном из составов, лауреат «Золотой маски», известный танцор и балетмейстер Нурбек Батулла во втором составе и певица Эльмира Калимуллина. Причем открытие телепроекта «Голос», народная артистка Татарстана и «Серебряный голос России» роль Зайтуны будет исполнять без дублеров во всех показах постановки, которые будут проходить по несколько раз в день до 5 мая. К постановке певице пришлось побороть свой страх и научиться петь на раскачивающихся цирковых качелях.
Комические сцены в «Сенном базаре» доверили клоунскому дуэт «Группа захвата» – Николаю Коновалову и Анвару Саттарову. Они предстанут в образах персонажей стихотворения Тукая «Коза и Баран». Кроме того в постановке задействованы ученики Детской цирковой школы и балетная труппа Казанского цирка.
«Такая театрально-цирковая постановка реализуется впервые, поэтому терминология путанная. Но я хочу подчеркнуть, что соединить эти два вида искусства – театр и цирк – очень сложно. Цирк безмолвное искусство, театр все-таки нет. Цирковые номера послужат для передачи и усиления той эмоциональной составляющей, которая предполагается по сюжету», – сказала директор Казанского цирка Эльмира Булатова.
Из цирковых жанров будут представлены клоунада, джигитовка (конный аттракцион), номер вертикального полета, номер с дрессированными собаками.
Спектакль поставлен на татарском языке, но для русскоязычных зрителей запустят субтитры на бегущей строке. Как подчеркнула Булатова, цирковое искусство не имеет возрастного ограничения для зрительской аудитории, а постановка «Сенной базар» тем более ориентирована на семейные просмотры.
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