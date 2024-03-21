Первое национальное цирковое шоу в Казани поставит режиссер Ильгиз Зайниев

Режиссером первого национального циркового шоу, над которым сейчас активно работают в Казанском цирке, станет известный театральный режиссер Ильгиз Зайниев. Об этом во время встречи министра культуры Татарстана с воспитанниками цирковой школы Казани, вернувшимися с XXIII Международного фестиваля артистов цирка в городе Сен-Поль-ле-Дакс во Франции с серебром (серебряным яблоком), рассказала директор Казанского цирка Эльмира Булатова.

«Планы очень амбициозные, экспериментальные. Мы переживаем. Режиссер Ильгиз Зайниев — это очень ответственно для нас. К 2025 году задача стоит, чтобы 90% циркового национального шоу составляли воспитанники нашей цирковой школы», — отметила Булатова.

Премьера, как запланировано, должна состояться 1 июня 2025 года. В состав национальной цирковой труппы, по словам директора Казанского цирка, войдут и призеры Festival International des artistes de cirque. Семнадцатилетние Владимир Серов и Ярослав Краснов, тринадцатилетняя Ксения Семенова и двенадцатилетняя Елизавета Демидова представили 14–17 марта французской публике и международному жюри номер «Двойной воздушный бамбук». От профессионального жюри фестиваля они были удостоены второго места, публика голосованием по итогам семи представлений удостоила казанских ребят приза зрительских симпатий.

«Им осталось подрасти немножко. Это будет якорно — они будут спокойно работать [в национальной труппе], но и гастроли никто не отменял», — заверила Булатова.

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова в свою очередь призналась, что ее коробит выражение «Цирк устроили!».

«На самом деле сложнее всего устроить цирк. Очень хочется, чтобы люди поняли, насколько это сложно», — подчеркнула Аюпова.