В День России в Казани пройдет забег для работников силовых структур и участников СВО

В День России в Казани «Динамо» проведет два забега, в которых примут участие работники силовых структур и бойцы, вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила советник председателя ОГО ФСО «Динамо» в РТ, заслуженный тренер России Ольга Павлова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В День России на стадионе “Трудовые резервы” пройдут два забега: на 100 и на тысячу метров. Первый будет посвящен 100-летию “Динамо”. Мы планируем участие большого количества представителей силовых структур, ребят, которые приехали из зоны проведения СВО, студентов вуза МВД и многих других», — рассказала она.

Второй забег на тысячу метров будет посвящен непосредственно Дню России. Планируется, что победителей на обеих дистанциях наградит Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что также в Казань съедутся спортсмены со всей России и других стран, чтобы принять участие в «Динамовских спортивных играх», которые стартуют в столице республики 15 июня.