Спортсмены со всей России и зарубежья приедут в Казань на «Динамовские спортивные игры»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

15 июня в Казани стартуют «Динамовские спортивные игры». Они объединят около двух тысяч спортсменов из 75 регионов России и пяти стран, сообщил зампред ОГО «Физкультурно-спортивное общество "Динамо"» РТ Салават Гайсин на пресс-конференции в «Татар-информе».

Соревнования пройдут по 11 видам спорта: стрельба из боевого оружия, служебный биатлон, легкая атлетика, самбо, боевое самбо, пляжный футбол, мини-футбол, волейбол, пляжный волейбол, плавание и гиревой спорт. Еще два вида пройдут вне зачета – это бильярд и пулевая стрельба.

«Игры будут приурочены к празднованию 100-летия “Динамо”. Хотелось сделать что-то особенное, ведь сто лет бывает раз в жизни и то не у всех. У нас все как на Олимпийских играх: спортсмены будут жить в деревне Универсиады, соревнования будут проходить в два этапа, а в конце подведем итоги по общему медальному зачету», – отметил спикер.

Помимо России, на участие заявились «динамовские» делегации еще из Узбекистана, Таджикистана, Беларуси и Казахстана.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Талисманом соревнований станет белый барс Динамус. Ему дали имя, соединив два слова: «Динамо» и «Намус», что в переводе с татарского означает честь. «Несмотря на то, что исполняется 100 лет “Динамо” в России, мы не могли не добавить колорита от Татарстана», – объяснил Гайсин.

Помимо спортивной программы, на играх будет и деловая часть, где руководители «динамовских» объединений обсудят дальнейшее развитие физкультурно-спортивного общества и планы по сотрудничеству, добавила советник председателя ОГО ФСО «Динамо» в РТ, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

«Я бы назвала это событие “Международными динамовскими олимпийскими играми”. Статус очень высокий как для тренеров, так и любителей спорта. Кроме высочайших результатов, мы ожидаем и деловую программу с совещанием зампредов, где будет определен дальнейший вектор развития “динамовского движения”», – сказала она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Повестка заседания еще формируется, но помимо развития движения «Динамо» внутри России, будут обсуждать и взаимодействие и координацию с силовыми структурами дружественных стран через общие спортивные соревнования.

Напомним, что «Динамовские спортивные игры» пройдут с 15 по 21 июня в Казани. Соревнования будут проходить на многих крупных спортивных объектах города, вход для зрителей будет свободный.