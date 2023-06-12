Более 5 тыс. человек собрал межрегиональный фестиваль «Бугульма ремесленная»

В День России в Бугульме состоялся Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная». Он посвящен самобытному искусству разных народов и этнических общностей многонациональной страны, развитию и сохранению народных промыслов и ремесел, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.

«Мы поддерживаем прочную связь с людьми, которые являются носителями традиционной народной культуры. Преимущественно они проживают на селе. Эти люди из поколения в поколение хранят обряды, традиции, обычаи и народные костюмы своих предков. Что интересно, у каждого села своё культурное наследие, свои неповторимые черты. У каждого — свои традиции, свои костюмы, свои обряды», — отметила организатор фестиваля Ирина Ибатуллина.

На праздник приехали народные умельцы, мастера, творческие коллективы и отдельные исполнители не только из Бугульминского района, но и Алькеевского, Альметьевского, Бавлинского, Лениногорского, Нижнекамского, Новошешминского, Сармановского, Чистопольского и Ютазинского районов Татарстана, а также из Республики Башкортостан, Оренбургской и Самарской областей.

На фестивале на центральной площади города работали различные тематические площадки. Гости праздника могли приобрести сувениры на выставках изделий декоративно-прикладного творчества, принять участие в ремесленных мастер-классах (резьба и роспись по дереву, гончарное мастерство, травоплетение, лоскутное шитье, валяние).

Внимание гостей праздника привлек фестиваль национальной одежды народов России «В стиле ЭТНО». В Бугульме он проводится впервые. Главное — сделать национальное актуальным. Фестиваль собрал более 30 участников из Бугульминского, Лениногорского, Бавлинского районов Татарстана, а также из Оренбургской области. Они представили номинации «Кукла в национальном костюме», «Мастер национальных аксессуаров», «Традиционный костюм», «Стилизованный национальный костюм».

Гостям фестиваля показали татарскую, русскую, мордовскую, чувашскую, башкирскую национальную одежду. Был представлен полный спектр направлений: как традиционные национальные мотивы в одежде и аксессуарах, реконструкции народного костюма, так и современные модели.

На концертной площадке творческие коллективы и солисты радовали зрителей исполнением русских, татарских, мордовских и чувашских песен. Выступили ансамбли народных инструментов.

Бугульминцев также порадовал коллектив из Казани «Красная горка». В общей сложности более 200 человек приняли участие в концертной программе.

С большим удовольствием дети и взрослые приняли участие в народных играх. Завершило фестиваль торжественное награждение его участников.

После этого жители смогли посмотреть кино под открытым небом. Праздник собрал более 5 тыс. человек.

Подробную афишу Дня России в Татарстане читайте в материале «Татар-информа».