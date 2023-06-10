«Парад дружбы», Катя Лель, флаг-гигант из роз и салют: как Татарстан отметит День России

В Казани на площади 1 Мая у Кремля в 9 утра пройдет «Парад дружбы»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Парад дружбы» и концерт «Созвездия» в Казанском Кремле

В городах Татарстана готовятся масштабно отметить День России. Планируется провести большое количество патриотических мероприятий: флешмобы, лектории и мастер-классы.

В Казани на площади 1 Мая у Кремля в 9 утра пройдет «Парад дружбы». В нем примут участие представители органов государственной власти, национально-культурных автономий, творческие коллективы и иностранные студенты республики.

В 10 утра в парке «Черное озеро» состоится празднование 100-летия Всероссийского спортивного общества «Динамо». Здесь организуют ярмарку спортивных школ, лекции, выставку достижений физкультурно-спортивного общества. Пройдет концерт и митинг, на котором будет развернут государственный флаг России, а также соревнования по судомодельному спорту. Также будут открыты интерактивные площадки – спортивные, детские, тематические, дети смогут пройти квесты, а родители – сдать нормы ГТО.

У стелы «Казань — город трудовой доблести» в 10 утра откроется третий семестр студотрядов. Молодым людям вручат путевки для работы на производствах, а тем, кто уже зарекомендовал себя на работе, – памятные подарки.

В Казанском Кремле пройдет концерт лауреатов фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

На площади перед мечетью «Кул Шариф» в Казанском Кремле в 15 часов стартует праздничный концерт лауреатов Республиканского телевизионного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Он будет длиться не меньше трех часов. Участие в нем примут около 400 юных артистов.

В парках Урицкого, «Крылья Советов», Саид-Галиева, в скверах «Советская площадь», «Маленький принц», «Авангард», Зайни Султана тоже пройдут праздничные концерты. В подростковых и спортивных клубах гостей ждут различные мастер-классы, конкурсы и соревнования. Программа начнется в 15 часов.

Каждому желающему нарисуют флаги России и Республики Татарстан Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ремесленники Татарстана в День России установят два рекорда

Праздничные мероприятия в течение дня будут проходить и на других площадках города. В 10 утра в казанском культурном центре «Сайдаш» стартует чемпионат по лепке цветов из полимерной глины. На нем самозанятые из Татарстана и других регионов страны планируют установить два мировых рекорда, которые будет фиксировать Международное агентство регистрации национальных и мировых рекордов InterRecord.

Участники соберут самый большой букет ландышей из полимерной глины и самый большой флаг России из роз ручной работы. Кроме этого, в выставочном зале «Сайдаш» откроется экспозиция цветов из полимерной глины, а для гостей проведут бесплатные мастер-классы по полимерной флористике и обучению лепке детей.

На ярмарке гости смогут приобрести бижутерию, интерьерные украшения, игрушки и другие изделия из полимерной глины. Финалом события станет торжественное награждение участников рекорда и концертная программа.

Мероприятие пройдет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» при поддержке Центра «Мой бизнес».

У Центра семьи «Казан» в 18 часов развернется вечерняя концертная программа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Катя Лель и Natan станут хедлайнерами вечернего шоу

Центральной площадкой празднования станет набережная Центра семьи «Казан», где в 18 часов развернется вечерняя концертная программа. Хедлайнерами станут артисты российской и татарской эстрады: Катя Лель, Natan, Ильсия Бадретдинова и Arslan.

В рамках акции «Мы граждане России» юным казанцам, отличившимся в учебе и общественной деятельности, вручат паспорта прямо на концерте.

Юным казанцам, отличившимся в учебе и общественной деятельности, вручат паспорта прямо на концерте Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также у «Чаши» будут работать различные площадки. Например, аквагрима, где каждому желающему нарисуют флаги России и Республики Татарстан, или квеста – нужно будет пройти маршурт по историческим местам Казани на огромной напольной карте.

Завершится День России в Казани в 22 часа праздничным салютом. Наиболее удобные места для просмотра — с набережной у Центра семьи «Казан», набережной Казанки и на площади у Дворца земледельцев.

Завершится День России в Казани в 22 часа праздничным салютом Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Велоквест по историческим местам «Я живу в России!» пройдет в Набережных Челнах

День России в Набережных Челнах по традиции отметят на нескольких площадках. В трех районах города пройдут мероприятия в разнообразных форматах: мастер-классов, флешмобов, квестов, танцевальных марафонов.

Праздничные программы развернутся в Автограде в полдень. В парке Победы начнется концерт «Вместе мы — Россия»; на площади «Азатлык» — «Этой силе есть имя — Россия»; в парке культуры и отдыха поселка ГЭС — концертная программа «Мы вместе».

На площадках выступят солисты и творческие коллективы Дворца культуры «Энергетик», Дома дружбы народов «Родник», артисты ДК «КАМАЗ», а также хореографические ансамбли «Терпсихора», «Грация», «Яз», «Триумф», вокальный ансамбль «Йолдыз» и другие.

В 16 часов на бульваре Энтузиастов для гостей программы «Как молоды мы были» выступит эстрадно-джазовый оркестр «Визит». В исполнении оркестра прозвучат любимые всеми композиции.

В Набережных Челнах пройдет велоквест по историческим местам «Я живу в России!» Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

В это же время, в 16 часов, на набережной Тукая пройдет велоквест по историческим местам «Я живу в России!». Участники велоэкскурсии посетят несколько мест, которые имеют важное значение для города. Участники традиционно посещают мечеть «Тауба», улицу Центральная, сквер имени Мусы Джалиля, мемориал «Родина-мать» и сквер имени Высоцкого.

Праздник продолжится на Шишкинском бульваре, где в 18 часов начнется концерт «О прошлом для будущего». В это же время на набережной Тукая стартует молодежный музыкально-инструментальный фестиваль «Батарейка».

В Нижнекамске запланирован флешмоб хореографических коллективов Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Нижнекамске — танцевальный флешмоб, в Елабуге — патриотические песни

Празднование Дня России в городе химиков начнется в 9 утра в парке «Солнечная поляна», где состоятся соревнования по баскетболу. В 11 часов девушки будут сражаться за победу в пляжном волейболе.

В 14 часов в центральном городском парке «Семья» запланирован флешмоб хореографических коллективов, в 17 часов — концерт вокального ансамбля «Капелла». Выступление «Разродимая сторонка» ансамбля казачьей песни «Вольные распевы» начнется в 18 часов.

В течение дня в детском оздоровительном лагере «Камский Артек» будет проходить съемка видеоклипа на патриотическую тематику и конкурс рисунков «Я люблю свою страну».

В Елабуге Дворец культуры приглашает жителей города в 12 часов на концертную программу «Цвети и пой, моя Россия!». Зрители услышат патриотические песни в исполнении хора ветеранов «Красная гвоздика», произведения от вокальных ансамблей «Забавушка», «Инвожо», «Ак Каз», народного татарского ансамбля «Соембикэ».

Главным событием Дня России в Бугульме станет Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная» Фото: пресс-служба Бугульминского района

Бугульминцев ждет караоке-батл и показ национальной одежды

Главным событием Дня России в Бугульме станет Межрегиональный фестиваль традиционных ремесел «Бугульма ремесленная», участники которого будут одеты в национальные костюмы народов страны. В этом году запланирован открытый конкурс прикладного творчества, а дети смогут присоединиться к традиционным старинным играм. Старт намечен на 15 часов, место проведения — центральная площадь.

В библиотеках города и района, сельских клубах пройдут тематические книжные выставки, акции и викторины. В музеях — лекции о великих соотечественниках, достижениях нашей страны. В Доме техники откроется выставка «Россия многонациональная», где будут представлены работы местных фотографов.

В 17 часов на площади Дома техники начнется концерт с участием местных артистов, где все желающие смогут принять участие в караоке-батле.

Отметим, что Татарстан также включился в федеральные акции «Окна России» и «Флаги России». В честь праздника можно разместить тематические рисунки и флаги на своих окнах.

Татарстан включился в федеральные акции «Окна России» и «Флаги России» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Также добавим, что на телебашнях Радиотелевизионного передающего центра в Казани и Нижнекамске в честь Дня России появятся световые «открытки». Жители и гости Казани смогут увидеть подсветку с 21.00 до 23.00, а на телебашне в Нижнекамске бегущая строка «С Днем России!» на фоне анимированного российского флага будет демонстрироваться с 20.00 до 24.00.

В связи с празднованием Дня России 12 июня увеличится составность пригородных поездов сообщением Казань — Ижевск — Казань, Казань — Нижний Новгород — Казань и Казань — Сосновка — Казань. Кроме того, будут назначены дополнительные пригородные поезда на маршруте Набережные Челны — Бугульма — Набережные Челны.

День России отмечается в нашей стране с 1992 года. Праздник связан с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Документ был принят участниками Первого съезда народных депутатов РСФСР в 1990 году и стал основой для конституционной реформы в Российской Федерации.

Непосредственная трансформация этой даты в праздничную состоялась 11 июня 1992 года, когда вышло постановление Верховного Совета РФ.