В День России казанский метрополитен перевез рекордное число пассажиров — более 75 тысяч

В День России, 12 июня, казанский метрополитен перевез рекордное количество пассажиров — 75 469 человек. Это значительно больше, чем ранее, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В частности, в прошлом, 2021 году в этот день метро в столице РТ воспользовался 65 171 пассажир, в 2020-м — 30 126 человек, а в 2019-м — 68 178.

Основные мероприятия проходили у Центра семьи «Казан», а праздничный салют можно было посмотреть с Кремлевской набережной, поэтому основная нагрузка легла на станции «Козья Слобода» и «Кремлевская». Большой поток людей наблюдался перед началом концерта и после окончания салюта. Чтобы избежать образований толп на станциях дежурили представители службы безопасности, а за правопорядком следили сотрудники отдела полиции метрополитена.

Ко Дню России в Казани подготовили обширную праздничную программу. В том числе в городе состоялись флешмобы, этнофестивали, парад дружбы народов на Кремлевской набережной и концерт Олега Газманова.