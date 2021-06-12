Марийский панк, концерт MaкSим и салют: как отметят День России в Казани

Парад дружбы народов и открытие памятника воинам-интернационалистам

Праздничную программу в столице Татарстана начнет парад дружбы народов на Кремлевской набережной, который состоится в 9 утра. В нем поучаствуют представители органов государственной власти, лидеры и активисты молодежных организаций, члены национально-культурных автономий, представители институтов гражданского общества, актив студенческих объединений и иностранные студенты, обучающиеся в Казани. Они пройдут своеобразным дефиле в ярких колоритных национальных костюмах.

В день праздника в Казани откроют новый памятник, посвященный воинам-интернационалистам. Как сообщил начальник Управления культуры Казани Азат Абзалов, церемония открытия запланирована на 10 часов утра в парке Победы. В честь этого в КДК имени Ленина выступит знаменитый ансамбль десантников «Голубые береты».

«12 июня в КДК имени Ленина выступит легендарный ансамбль ВДВ „Голубые береты“. Ансамбль исполнит песни простого солдата о его подвиге, любви к родине, настоящей армейской дружбе», — отметил Абзалов.

Инициаторами установки памятника выступили Министерство культуры Татарстана, Координационный совет Татарстана по вопросам ветеранов боевых действий в Афганистане, а также участники вооруженных конфликтов и контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона.

Концепцию памятника определили на конкурсной основе. Выиграла идея изобразить трех воинов-интернационалистов: связиста, стрелка и командира. При этом командир постарше, а возраст двух других бойцов соответствует возрасту молодых ребят, которых призывали из Татарстана во время Афганской войны. Высота композиции составит 3,2 метра, вместе со скалой — 4,5 метра.

Татарские ремиксы и марийский панк

В 14.00 на Кремлевской набережной в Казани стартует фестиваль этномузыки «Таба». Там выступят коллективы, которые представляют традиционную русскую культуру, но адаптированы на современный лад, сообщили в пресс-службе Минмолодежи РТ.

«Планируются выступления исполнителей и самодеятельных коллективов, представляющих традиционную русскую культуру на современный лад, татарскую музыку в новой интерпретации, марийский панк, чувашский джаз, удмуртский фолк-фьюжн, славяно-скандинавский фольклорный музыкальный сплав и мордовскую экспериментальную музыку», — рассказали в ведомстве.

Фестиваль направлен на популяризацию и сохранение традиционной культуры. Там хотят создать общероссийскую площадку для продвижения этнической музыки.

Параллельно с музыкальным шоу будет работать этномаркет, где жители и гости Казани смогут приобрести аксессуары, одежду и повседневные вещи с национальными элементами. Кроме того, планируют провести несколько мастер-классов для детей.

Хедлайнером праздника станет певица MакSим

На главной площадке города хедлайнером концерта станет певица МакSим. Он начнется в 18.00 на Кремлевской набережной. Также там выступят музыкант Андрей Державин и заслуженный артист Татарстана Айдар Галимов. Об этом сообщил Азат Абзалов.

Кроме того, с 11 часов праздничные мероприятия начнутся в парках им. Урицкого, Горького, «Крылья Советов», в сквере «Дербышки», в Центральном парке культуры и отдыха. Во всех парках и скверах Казани прохожим будут раздавать ленты с российским триколором.

Праздник завершится салютом в 10 часов вечера. Увидеть его можно будет у акватории Казанки — как у Центра семьи «Казан», так и с Кремлевской набережной.